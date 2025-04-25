Під Покровськом "Вовки Да Вінчі" ліквідували росіян за допомогою нового робота "Гієна"

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Відповідні кадри оприлюднив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає RegioNews.

Робот, якого створив учасник Brave1 UGV Laboratory, завдав удару по місцю скупченню особового складу ворога. Цей об’єкт був однією з локацій, де регулярно збиралася ворожа піхота, тому знищення цієї цілі було критично важливим для стримування противника під Покровськом.

Зазначається, що поки технологія працювала, оператор перебував у безпечному місці. Михайло Федоров наголосив, що саме такий вигляд повинно мати сучасне поле бою — технологічне, з мінімальним ризиком для життя військових.

"Мінус особовий склад росіян на Покровському напрямку. Працює НРК "Гієна" від учасника Brave1. Наступні 100% логістичних завдань на фронті мають виконувати роботи, щоб зберігати життя військових", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські розробники створили універсального дрона, який оснащений торпедами, мініганом, кулеметом і ПЗРК. Федоров показав, як виглядає секретний безпілотник "Катран".