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25 квітня 2025, 06:10

Під Покровськом "Вовки Да Вінчі" ліквідували росіян за допомогою нового робота "Гієна"

25 квітня 2025, 06:10
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На Покровському напрямку бійці батальйону "Вовки Да Вінчі" провели успішну операцію з використанням наземного роботизованого комплексу "Гієна". Окупанти зазнали втрат

Відповідні кадри оприлюднив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає RegioNews.

Робот, якого створив учасник Brave1 UGV Laboratory, завдав удару по місцю скупченню особового складу ворога. Цей об’єкт був однією з локацій, де регулярно збиралася ворожа піхота, тому знищення цієї цілі було критично важливим для стримування противника під Покровськом.

Зазначається, що поки технологія працювала, оператор перебував у безпечному місці. Михайло Федоров наголосив, що саме такий вигляд повинно мати сучасне поле бою — технологічне, з мінімальним ризиком для життя військових.

"Мінус особовий склад росіян на Покровському напрямку. Працює НРК "Гієна" від учасника Brave1. Наступні 100% логістичних завдань на фронті мають виконувати роботи, щоб зберігати життя військових", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські розробники створили універсального дрона, який оснащений торпедами, мініганом, кулеметом і ПЗРК. Федоров показав, як виглядає секретний безпілотник "Катран".

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