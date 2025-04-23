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23 квітня 2025, 20:47

ЗСУ уразили завод з виробництва ударних БпЛА в РФ - Генштаб

23 квітня 2025, 20:47
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Ілюстративне фото
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Українські військові атакували завод на РФ, який виробляє безпілотниками. Цими безпілотниками росіяни атакують українські міста

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Українські військові уразили російський завод з виробництва дронів на відстані понад 1 000 кілометрів від державного кордону України. На цьому заводі росіяни роблять ударні безпілотники Герань-2, типу Шахед та інші, якими вони часто атакують українські міста.

За добу на цьому заводі роблять понад 400 дронів. Знаходиться це виробництво в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ). Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Також відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА.

"Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні", - кажуть в Генштабі.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили пункт дислокації російської бригади, яка вдарила ракетами по Сумах. Йдеться про пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині. Українські військові атакували ціль безпілотниками.

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