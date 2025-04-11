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11 квітня 2025, 18:54

Дитинство під обстрілами: скільки дітей залишається у зоні евакуації на Донеччині

11 квітня 2025, 18:54
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фото: ГУНП Донеччини
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У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація дітей, ще залишаються 185 родин, в яких виховуються 254 дитини

Про це повідомив Укрінформ із посилання на в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає RegioNews.

Вона уточнила, що на Донеччині діти перебувають у дев'яти населених пунктах семи громад, які відносяться до зони обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб.

Так, чотири з них — Лиманська, Криворізька, Добропільська та Дружківська — нещодавно увійшли до переліку територій, де запроваджено новий етап примусової евакуації. Ще три громади — Комарська, Шахівська та Торецька — вже проходили евакуацію раніше, але частина мешканців повернулася з дітьми.

Зокрема, в Комарській громаді наразі залишається одна дитина в одній сім’ї, у Шахівській — четверо дітей у чотирьох сім'ях. У Торецькій громаді — п'ятеро дітей із чотирьох сімей, які також повернулися після евакуації.

За минулий тиждень з області було примусово евакуйовано 240 дітей із 200 сімей.

Нагадаємо, на території Донецької області, підконтрольній українській владі, нині залишаються 284 тисяч цивільних, серед них майже 22 тисячі дітей.

Раніше повідомялося, що на Донеччині триває примусова евакуація дітей. В ОВА оприлюднили список населених пунктів.

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