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11 апреля 2025, 18:54

Детство под обстрелами: сколько детей остается в зоне эвакуации в Донецкой области

11 апреля 2025, 18:54
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фото: ГУНП Донбасса
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В населенных пунктах Донецкой области, где проводится принудительная эвакуация детей, еще остаются 185 семей, в которых воспитываются 254 ребенка

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на и.о. начальника службы по делам детей Донецкой ОВ Юлия Рыжакова, передает RegioNews.

Она уточнила, что в Донецкой области дети находятся в девяти населенных пунктах семи общин, которые относятся к зоне обязательной эвакуации детей принудительным способом.

Так, четыре из них – Лиманская, Криворожская, Добропольская и Дружковская – недавно вошли в перечень территорий, где был введен новый этап принудительной эвакуации. Еще три общины – Комарская, Шаховская и Торецкая – уже проходили эвакуацию раньше, но часть жителей вернулась с детьми.

В частности, в Комарской общине остается один ребенок в одной семье, в Шаховской — четверо детей в четырех семьях. В Торецкой общине — пятеро детей из четырех семей, также вернувшихся после эвакуации.

За прошедшую неделю из области было принудительно эвакуировано 240 детей из 200 семей.

Напомним, на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, сейчас остаются 284 тысячи гражданских, среди них почти 22 тысячи детей.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей. В ОВА был обнародован список населенных пунктов.

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