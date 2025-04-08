Розвідники показали, як нищать російські дрони прямо в небі

скріншот із відео

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"На відео — кадри успішних уражень у небі над Запорізькою та Донецькою областями, зокрема на Покровському напрямку. Боротьба триває!", — йдеться в повідомленні.

На ексклюзивних кадрах видно знищення восьми ворожих БпЛА:

Zala ― 2 шт.

Supercam ― 5 шт.

Орлан ― 1 шт.

Нагадаємо, раніше українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".