Розвідники показали, як нищать російські дрони прямо в небі
Майстри спецпідрозділу "Крила" Департаменту активних дій ГУР МО України ефективно нищать російські безпілотники тактичного рівня прямо в повітрі
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"На відео — кадри успішних уражень у небі над Запорізькою та Донецькою областями, зокрема на Покровському напрямку. Боротьба триває!", — йдеться в повідомленні.
На ексклюзивних кадрах видно знищення восьми ворожих БпЛА:
- Zala ― 2 шт.
- Supercam ― 5 шт.
- Орлан ― 1 шт.
Нагадаємо, раніше українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".
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