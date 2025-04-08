Разведчики показали, как уничтожают российские дроны прямо в небе
Мастера спецподразделения "Крылья" Департамента активных действий ГУР МО Украины эффективно уничтожают российские беспилотники тактического уровня прямо в воздухе
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"На видео — кадры успешных впечатлений в небе над Запорожской и Донецкой областями, в частности, на Покровском направлении. Борьба продолжается!", — говорится в сообщении.
На эксклюзивных кадрах видно уничтожение восьми вражеских БпЛА:
- Zala ― 2 шт.
- Supercam ― 5 шт.
- Орлан ― 1 шт.
Напомним, на Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор".
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