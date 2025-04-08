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08 апреля 2025, 05:45

Разведчики показали, как уничтожают российские дроны прямо в небе

08 апреля 2025, 05:45
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скриншот с видео
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Мастера спецподразделения "Крылья" Департамента активных действий ГУР МО Украины эффективно уничтожают российские беспилотники тактического уровня прямо в воздухе

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"На видео — кадры успешных впечатлений в небе над Запорожской и Донецкой областями, в частности, на Покровском направлении. Борьба продолжается!", — говорится в сообщении.

На эксклюзивных кадрах видно уничтожение восьми вражеских БпЛА:

  • Zala ― 2 шт.
  • Supercam ― 5 шт.
  • Орлан ― 1 шт.

Напомним, на Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор".

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