Разведчики показали, как уничтожают российские дроны прямо в небе

скриншот с видео

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"На видео — кадры успешных впечатлений в небе над Запорожской и Донецкой областями, в частности, на Покровском направлении. Борьба продолжается!", — говорится в сообщении.

На эксклюзивных кадрах видно уничтожение восьми вражеских БпЛА:

Zala ― 2 шт.

Supercam ― 5 шт.

Орлан ― 1 шт.

Напомним, на Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор".