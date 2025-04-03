Россияне убили одного и ранили еще семерых жителей Донбасса

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За минувшие сутки, 2 апреля, российские военные убили одного жителя Донбасса и ранили еще семерых

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует RegioNews.

По его словам, 2 апреля от атак россиян погиб житель Покровска, а еще семь жителей области получили ранения за последние сутки.

Филашкин отметил, что общее количество жертв в Донецкой области, которое в настоящее время составляет 3125 погибших и 6895 пострадавших, не учитывает данные по Мариуполю и Волноваху.

Напомним, на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, сейчас остаются 284 тысячи гражданских , среди них почти 22 тысячи детей.