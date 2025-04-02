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02 апреля 2025, 08:00

Убытков на 5 млрд грн: на Донетчине разоблачили масштабную схему незаконной добычи угля

02 апреля 2025, 08:00
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фото: ГБР
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В Донецкой области следователи Государственного бюро расследований ликвидировали масштабную схему незаконной добычи угля, из-за которой государству нанесен ущерб более чем на 5 миллиардов гривен. Нелегальная добыча осуществлялась на территории, прилегающей к шахте Свято-Покровска в поселке Курицыно Краматорского района

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, еще в 2021 году одно из частных предприятий получило лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения каменного угля, однако работы так и не приступило. Группа лиц самовольно захватила этот участок и организовала незаконную добычу угля.

В состав преступной организации входило 10 человек, включая организатора, который отвечал за добычу, охрану территории, учет и сбыт похищенного полезного ископаемого. Без разрешительных документов злоумышленники осуществляли добычу угля на глубине около 80 метров.

"Для этого даже переработали старый нерабочий вентиляционный канал шахты Свято-Покровская в ствол для спуска под землю для шахтеров", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, к сделке был причастен и глава местной территориальной общины. Он помог аферистам получить землю, подделав документы по ее аренде, а также способствовал прикрытию нелегальной деятельности.

Правоохранители пресекли незаконную добычу. В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Госбюро расследований остановили в Донецкой области незаконную добычу угля более чем на миллиард гривен.

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