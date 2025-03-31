На Донеччині внаслідок обстрілу пошкоджена пожежно-рятувальна частина
Вночі 31 березня росіяни атакували місто Білозерське Покровського району, влучивши неподалік пожежно-рятувального підрозділу
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок вибуху в будівлі пожежного депо вибиті вікна, пошкоджене внутрішнє облицювання стін і стелі.
Окрім того, зазнала ушкоджень пожежна автоцистерна.
На щастя, особовий склад не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 31 березня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, а також 131 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили ворожих 57 дронів, ще 45 – локаційно втрачені.
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