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31 березня 2025, 15:15

Обстріл Донеччини: горіли адмінбудівля, склад та гаражні бокси

31 березня 2025, 15:15
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фото: ДСНС Донеччини
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На Донеччині рятувальники загасили три пожежі, які виникли внаслідок ворожих атак

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зокрема, у Слов'янську росіяни влучили в адмінбудівлю, спричинивши загоряння покрівлі. Надзвичайники швидко приборкали вогонь.

У Добропіллі – внаслідок влучання у складську будівлю виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив 475 кв.м, але завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти його подальшому поширенню.

У Новоандріївці – під обстріл потрапили гаражні бокси, унаслідок чого зайнялася пожежа площею 60 кв.м. Вогонь було ліквідовано.

На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, на Донеччині внаслідок обстрілу пошкоджена пожежно-рятувальна частина.

Раніше повідомляося, що в ніч на 31 березня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, а також 131 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили ворожих 57 дронів, ще 45 – локаційно втрачені.

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