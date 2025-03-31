На Донеччині для вчителів-колаборантів проводять чекістські курси: чому навчають

фото: ЦНС

Про це пише Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що на відповідні розвиваючі тренінги викладачів відправили до Санкт-Петербурга.

"Насправді це — навчання методам пропаганди та промивки мізків українським дітям. Ті, хто зраджує школу і дітей заради "русского міра", не мають місця в українській освіті", – наголошують у ЦНС.

Там додають, що такі курси Росія проводить регулярно. Маріуполь — серед пріоритетних "навчальних полігонів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях загарбники примусово залучають дітей до військових закладів РФ, готуючи їх до майбутніх воєн.