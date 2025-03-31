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31 марта 2025, 16:05

Пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области

31 марта 2025, 16:05
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фото: ГПСУ
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В Донецкой области пилоты подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов Феникс бригады Месть поразили вражеское средство РЭБ, уничтожили пушку и несколько полевых складов, а также ликвидировали группу оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Феникс – одно из самых эффективных подразделений беспилотных систем в составе Сил обороны Украины. Комендатура действует в составе знаменитой бригады Гвардии наступления "Месть".

Напомним, в Донецкой области для учителей-коллаборантов проводят чекистские курсы.

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