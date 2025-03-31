Пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области
В Донецкой области пилоты подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов Феникс бригады Месть поразили вражеское средство РЭБ, уничтожили пушку и несколько полевых складов, а также ликвидировали группу оккупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
Феникс – одно из самых эффективных подразделений беспилотных систем в составе Сил обороны Украины. Комендатура действует в составе знаменитой бригады Гвардии наступления "Месть".
Напомним, в Донецкой области для учителей-коллаборантов проводят чекистские курсы.
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