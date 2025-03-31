Окупанти за добу поранили на Донеччині двох цивільних

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Про це повідомив голова ОДА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, за 30 березня росіяни поранили двох жителів Донеччини – у Покровську.

Загальна кількість постраждалих на Донеччині наразі становить 3121 загиблий і 6884 поранених. Утім, ці дані не включають втрат у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, а також 131 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів.