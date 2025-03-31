Окупанти за добу поранили на Донеччині двох цивільних
Російські загарбники минулої доби завдали поранень двом жителям Донецької області
Про це повідомив голова ОДА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, за 30 березня росіяни поранили двох жителів Донеччини – у Покровську.
Загальна кількість постраждалих на Донеччині наразі становить 3121 загиблий і 6884 поранених. Утім, ці дані не включають втрат у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, в ніч на 31 березня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, а також 131 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів.
Вночі РФ запустила по Україні балістику та понад 130 ударних дронів: як відпрацювала ППОВсі новини »
31 березня 2025, 09:20Атака на столицю: протиповітряна оборона збила 11 безпілотників над Києвом
31 березня 2025, 09:03Окупанти обстріляли передмістя Херсона: постраждали 2 людини
31 березня 2025, 08:45
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
На Донеччині внаслідок обстрілу пошкоджена пожежно-рятувальна частина
31 березня 2025, 11:17ЗСУ ліквідували ще понад 1200 окупантів, — Генштаб
31 березня 2025, 11:00"Нагріли" руки на укритті: в Києві судитимуть інженера з технагляду та підрядника
31 березня 2025, 10:59У Києві затримали російських агентів, які коригували удари по місту
31 березня 2025, 10:48Підвищення пенсії: хто отримає більше грошей з 1 квітня
31 березня 2025, 10:48В Україні активізувалися шахраї, які підмінюють QR-коди у громадських місцях: як захистити себе
31 березня 2025, 10:27За місяць українська ППО збила понад 4000 російських ракет і дронів
31 березня 2025, 10:20Росіяни накрили Дніпропетровщину з артилерії: пошкоджені підприємство та будинки
31 березня 2025, 09:55Атака росіян на Харків: постраждали троє людей
31 березня 2025, 09:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі блоги »