Росіяни обстріляли Донеччину: рятувальники сім годин гасили пожежі

фото: ДСНС Донеччини

Окупанти завдали удару по Донеччині. На околицях селища Ярова, що в Краматорському районі, виникли численні осередки пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що полум'я миттєво охопило сухостій, очерет і лісовий настил.

Через сильний вітер вогонь стрімко розповсюджувався, створюючи загрозу для екосистеми та наближаючись до житлових районів.

Рятувальникам знадобилося понад сім годин, щоб здолати стихію. Вони ліквідували пожежу сухої трави на площі 3 гектари (всього вогонь пройшов 23 гектари) разом із загорянням хвойного настилу на площі 1 гектар.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня російська армія запустила по Україні 163 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.