Масована атака дронів на Полтаву: зруйнована цивільна інфраструктура

фото: ДСНС України у Полтавській області

Вночі російські війська масовано атакували Полтаву та Полтавську громаду БпЛА типу "Shahed". Під ударом опинилася промислова й енергетична інфраструктура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Полтавській області.

Внаслідок масованого удару по промисловій зоні Полтавської громади сталися пошкодження та загоряння складських приміщень, адміністративної будівлі й резервного трансформатора на шести локаціях. На щастя, жертв і потерпілих немає.

"Загальна площа пожеж склала 2500 кв. м. Станом на 4:00 вогонь повністю ліквідовано", — йдеться у повідомленні.

Займання гасили 19 одиниць техніки та 90 надзвичайників.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості в Полтаві.

Нагадаємо, внаслідок ворожої нічної атаки на Одещину пошкоджені приватні житлові будинки, виникли пожежі. Постраждала одна людина.