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28 березня 2025, 09:36

Росіяни завдали удару по Одещині: постраждала людина

28 березня 2025, 09:36
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Внаслідок ворожої нічної атаки на Одещину пошкоджені приватні житлові будинки, виникли пожежі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.

Займання оперативно ліквідували рятувальники та пожежний підрозділ Національної гвардії України.

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

"За попередньою інформацією постраждала 1 людина", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 400 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждав хлопець.

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