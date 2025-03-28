Війська РФ атакували Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ: є руйнування
З вечора російська армія атакувала три райони Дніпропетровщини. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Через обстріли з артилерії та РСЗВ "Град" на Нікопольщині понівечена інфраструктура. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади.
У Петриківській громаді Дніпровського району внаслідок атаки ворожого БпЛА побитий інфраструктурний об'єкт.
"По Васильківській громаді Синельниківського району агресор вдарив безпілотниками. Є руйнування на території сільськогосподарського підприємства", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.
Він додав, що підрозділи ПвК "Схід" ліквідували в області сім ворожі БпЛА.
Нагадаємо, минулої доби росіяни вбили трьох та поранили 12 мешканців Херсонщини.