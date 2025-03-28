19:45  27 березня
Сирський повідомив, скільки солдат втратила РФ під час боїв на Курщині
00:35  28 березня
Трагедія на Сумщині: у пожежі загинули 3 людини, серед них — 4-річна дитина
07:23  27 березня
Чоловіків, які ухиляються від мобілізації, хочуть обмежити у правах
UA | RU
UA | RU
28 березня 2025, 08:55

Війська РФ атакували Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ: є руйнування

28 березня 2025, 08:55
Читайте также на русском языке
фото: Сергій Лисак
Читайте также
на русском языке

З вечора російська армія атакувала три райони Дніпропетровщини. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Через обстріли з артилерії та РСЗВ "Град" на Нікопольщині понівечена інфраструктура. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

У Петриківській громаді Дніпровського району внаслідок атаки ворожого БпЛА побитий інфраструктурний об'єкт.

"По Васильківській громаді Синельниківського району агресор вдарив безпілотниками. Є руйнування на території сільськогосподарського підприємства", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

Він додав, що підрозділи ПвК "Схід" ліквідували в області сім ворожі БпЛА.

Нагадаємо, минулої доби росіяни вбили трьох та поранили 12 мешканців Херсонщини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли окупанти Дніпропетровська область підприємство Лисак Сергій Петрович руйнування Нікопольщина
Росіяни вбили 3 та поранили 12 мешканців Херсонщини
28 березня 2025, 07:55
Окупанти понад 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
28 березня 2025, 07:45
На Сумщині зенітники збили 10 російських "шахедів"
28 березня 2025, 07:25
Всі новини »
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
Вночі ППО збила майже 90 російських "шахедів" і БпЛА-імітаторів
28 березня 2025, 10:00
Росіяни завдали удару по Одещині: постраждала людина
28 березня 2025, 09:36
Влада повідомила подробиці дронової атаки на Київ
28 березня 2025, 09:10
Дипломатичного вирішення питання Запорізької АЕС не буде знайдено
28 березня 2025, 08:20
Росіяни вбили 3 та поранили 12 мешканців Херсонщини
28 березня 2025, 07:55
Окупанти понад 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
28 березня 2025, 07:45
На Сумщині зенітники збили 10 російських "шахедів"
28 березня 2025, 07:25
Залп до 4 ракет: окупанти тримають поблизу Криму носій "Калібрів"
28 березня 2025, 07:15
Воїни ГУР показали, як вибивають російську ППО та логістику окупантів у Криму
28 березня 2025, 07:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олександр Коваленко
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »