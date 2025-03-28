Масований обстріл Кропивницького: помер чоловік, який отримав 90% опіків

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У Кропивницькому в лікарні помер чоловік, який зазнав поранень під час російського обстрілу

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

За його словами, постраждалий перебував у важкому стані.

"На жаль, в лікарні помер чоловік, який, внаслідок ворожої атаки на Кропивницький, отримав майже 90 % опіків. Всі ці дні лікарі боролися за нього, але поранення були несумісні з життям", – зазначив Райкович.

Нагадаємо, в ніч на 20 березня Кропивницький зазнав наймасованішої атаки дронами від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Під час обстрілу постраждали 14 людей, зокрема і діти. Двох людей доправили до реанімації в тяжкому стані.

