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28 березня 2025, 12:10

Росіяни атакували Куп'янськ: постраждали цивільні

28 березня 2025, 12:10
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фото: Харківська ОВА
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Російські загарбники сьогодні зранку атакували місто Куп'янськ Харківської області

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу БпЛА типу "Молнія" пошкоджено житловий будинок. 58-річна жінка та 57-річний чоловік отримали гостру реакцію на стрес.

Також через удар із РСЗВ пошкоджено господарчу споруду. Поранення отримав 38-річний чоловік.

Нагадаємо, в четвер вдень, 27 березня, російська авіація атакувала селище Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого авіаудару зруйнований місцевий будинок культури.

У ніч на 28 березня російська армія запустила по Україні 163 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.

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обстріли Харківська область БПЛА російська армія Куп'янськ РСЗВ Град
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