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28 березня 2025, 10:00

Вночі ППО збила майже 90 російських "шахедів" і БпЛА-імітаторів

28 березня 2025, 10:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 28 березня російська армія запустила по Україні 163 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 89 дронів, ще 51 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 89 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни. 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона знищила 10 ударних безпілотників над Сумщиною. Також ППО збила ворожі безпілотники на підступах до Києва.

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