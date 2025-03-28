Россияне обстреляли Донбасс: спасатели семь часов тушили пожары

фото: ГСЧС Донбасса

Оккупанты нанесли удар по Донбасу. В окрестностях поселка Яровая, что в Краматорском районе, возникли многочисленные очаги пожара

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что пламя мгновенно охватило сухости, камыши и лесной настил.

Из-за сильного ветра огонь стремительно распространялся, создавая угрозу для экосистемы и приближаясь к жилым районам.

Спасателям понадобилось более семи часов, чтобы одолеть стихию. Они ликвидировали пожар сухой травы на площади 3 гектара (всего огонь прошел 23 гектара) вместе с возгоранием хвойного настила на площади 1 гектар.

Напомним, в ночь на 28 марта российская армия запустила по Украине 163 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесщина, Николаевщина и Запорожье.