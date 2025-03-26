Готувалися до штурму: прикордонники спалили російську бронетехніку в Серебрянському лісі
Воїни комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" зірвали російський штурм, розбивши техніку ворога на Луганщині
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Ворожу техніку уразили українські дрони-камікадзе.
"Прикордонники "Помсти" зруйнували плани окупантів, які готувалися до штурму, ховаючи техніку в Серебрянському лісі. Влучні удари перетворили їхні позиції на палаючу пастку: знищено МТ-ЛБ і чотири бронемашини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше воїни комендатури "Шквал" знищили піхоту та техніку росіян на Луганщині.
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