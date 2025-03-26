фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ворожу техніку уразили українські дрони-камікадзе.

"Прикордонники "Помсти" зруйнували плани окупантів, які готувалися до штурму, ховаючи техніку в Серебрянському лісі. Влучні удари перетворили їхні позиції на палаючу пастку: знищено МТ-ЛБ і чотири бронемашини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїни комендатури "Шквал" знищили піхоту та техніку росіян на Луганщині.