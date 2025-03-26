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26 березня 2025, 01:00

Готувалися до штурму: прикордонники спалили російську бронетехніку в Серебрянському лісі

26 березня 2025, 01:00
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фото: ДПСУ
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Воїни комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів  "Фенікс" бригади "Помста" зірвали російський штурм, розбивши техніку ворога на Луганщині

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ворожу техніку уразили українські дрони-камікадзе.

"Прикордонники "Помсти" зруйнували плани окупантів, які готувалися до штурму, ховаючи техніку в Серебрянському лісі. Влучні удари перетворили їхні позиції на палаючу пастку: знищено МТ-ЛБ і чотири бронемашини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїни комендатури "Шквал" знищили піхоту та техніку росіян на Луганщині.

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