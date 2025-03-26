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26 марта 2025, 06:40

Силы беспилотных систем показали, как поразили северокорейскую САУ "Коксан"

26 марта 2025, 06:40
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На Донецком направлении воины СБС поразили редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили более 25 тысяч артсистем оккупантов. Из-за нехватки ствольной артиллерии армия РФ все чаще применяет "Коксаны", полученные от Северной Кореи.

"Операторы 413-го батальона "Рейд" ССС обнаружили и поразили вражескую САУ М-1978 "Коксан" на Донецком направлении. За последний месяц это уже пятая такая установка, выведенная из строя подразделениями Сил беспилотных систем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что САУ М1978 "Коксан" оснащена 170-мм пушкой с дальностью стрельбы до 60 км, что делает ее одной из наиболее дальнобойных ствольных артиллерийских систем, используемых РФ.

Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".

Недавно на Курщине Силы обороны поразили еще три северокорейских САУ "Коксан".

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война оккупанты Донецкая область артиллерия потери россиян Силы беспилотных систем САУ Коксан
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