13:05  25 березня
У КМІС розповіли, як українці сприймають ідею 30-денного перемир'я
12:48  25 березня
"Кріт" у ЗСУ: військовослужбовцю повідомили про підозру в держзраді
11:29  25 березня
Парламент зняв із порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
UA | RU
UA | RU
25 березня 2025, 21:33

На Харківщині полк "Ахіллес" уразив танки, мінний загороджувач і вантажівки окупантів

25 березня 2025, 21:33
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Пілоти БпЛА полку "Ахіллес" "розібрали" бронетехніку та автотранспорт окупантів на Харківщині. Російські загарбники зазнали втрат у районах Купʼянська та Дворічної

Відповідні кадри оприлюднив 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес", передає RegioNews.

"Уражено 2 танки, гусеничний мінний загороджувач (ГМЗ) та 3 вантажні авто. 7 окупантів ліквідовано, ще 4 – поранено", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ, танки та іншу бронетехніку росіян.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна окупанти ЗСУ Харківська область БПЛА втрати росіян Купʼянський напрямок
Бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ та бронетехніку росіян
25 березня 2025, 01:35
Ка-52 і Мі-8: Сили оборони знищили 4 російські вертольоти в Бєлгородській області
24 березня 2025, 13:15
На Донеччині російський танк штурмував позиції Сил оборони: кадри знищення
24 березня 2025, 09:25
Всі новини »
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
Працівники СБУ та Нацполіції допомогли "смотрящому" за Києвом Комарницькому втекти за кордон
25 березня 2025, 22:10
Відома співачка знялася топлес для обкладинки українського Playboy
25 березня 2025, 21:42
У Черкасах затримали чоловіка, який вбив знайомого ножем
25 березня 2025, 21:06
Ракетна атака на Суми: понад 700 людей отримали допомогу в Пунктах Незламності
25 березня 2025, 21:00
Москва завжди бреше: Зеленський зробив заяву щодо вимог РФ для тиші на морі
25 березня 2025, 20:53
У Бучі 18-річний атлет встановив новий рекорд України
25 березня 2025, 20:39
Росіяни обстрілюють із РСЗВ житлову забудову на Запоріжжі
25 березня 2025, 20:10
Окупанти вдарили по Нікопольщині: в ОВА показали наслідки
25 березня 2025, 19:49
У Кривому Розі жорстоко побили журналіста одного з місцевих видань
25 березня 2025, 19:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »