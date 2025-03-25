На Харківщині полк "Ахіллес" уразив танки, мінний загороджувач і вантажівки окупантів
Пілоти БпЛА полку "Ахіллес" "розібрали" бронетехніку та автотранспорт окупантів на Харківщині. Російські загарбники зазнали втрат у районах Купʼянська та Дворічної
Відповідні кадри оприлюднив 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес", передає RegioNews.
"Уражено 2 танки, гусеничний мінний загороджувач (ГМЗ) та 3 вантажні авто. 7 окупантів ліквідовано, ще 4 – поранено", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ, танки та іншу бронетехніку росіян.
Бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ та бронетехніку росіянВсі новини »
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