В Донецкой области украинские танкисты разбили позиции россиян

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Танкисты Сил обороны беспощадно уничтожают личный состав и технику российских оккупантов в Донецкой области

"Свежие" кадры поражения врага обнародовала 1-я отдельная танковая Северская бригада, передает RegioNews.

Защитники показали, как бьют по вражеским огневым позициям и наблюдательным пунктам прямой наводкой.

"Украинские воины продолжают свой путь, уничтожая противника. Каждый выстрел - это вклад в победу Украины, каждый бой - шаг к миру на нашей земле. Наши танкисты работают четко, а вражеские позиции горят ярко", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области российские оккупанты попытались прорваться в направлении украинских позиций под прикрытием системы РЭБ Р-330 "Житель". Вражеский танк и систему РЭБ сожгли бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть".