Бригада "Помста" відбила штурм і зупинила російську колону на Донеччині
Днями російська армія пішла на штурм на Донеччині, задіявши кілька танків із мангалами. Ворожу колону розбили дронами бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Пілоти Фенікса зупинили колону, уразивши перший танк. В результаті штурм захлинувся, окупанти втратили два танки", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом тижня воїни бригади "Помста" майстерно палили особовий склад та техніку росіян на найгарячіших напрямках фронту. Загарбники зазнали серйозних втрат на Харківщині, Донеччині та Луганщині — понад 200 окупантів.
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