В Донецкой области Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Оса"

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На Угледарском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Оса"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Украинские воины обнародовали кадры поражения вражеского ЗРК.

"Силы беспилотных систем продолжают ПВОцид врага. СБС: на шаг впереди!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЗРК "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) - это мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов РФ от ударов авиации, крылатых ракет и БпЛА.

Напомним, в конце февраля подразделения Сил беспилотных систем уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10М4" на Луганском направлении. Речь идет об одной из самых современных модификаций советского ЗРК "Стрела-10".