19:33  10 марта
В Киеве могут установить памятник американскому президенту
16:44  10 марта
В Днепре водитель Tesla прокатал на капоте работника ТЦК
12:35  10 марта
Разрешение на оружие теперь можно оформить онлайн
UA | RU
UA | RU
11 марта 2025, 05:30

В Донецкой области Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Оса"

11 марта 2025, 05:30
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

На Угледарском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Оса"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Украинские воины обнародовали кадры поражения вражеского ЗРК.

"Силы беспилотных систем продолжают ПВОцид врага. СБС: на шаг впереди!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЗРК "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) - это мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов РФ от ударов авиации, крылатых ракет и БпЛА.

Напомним, в конце февраля подразделения Сил беспилотных систем уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10М4" на Луганском направлении. Речь идет об одной из самых современных модификаций советского ЗРК "Стрела-10".

РФ война ВСУ Донецкая область ПВО потери россиян ЗРК Силы беспилотных систем Угледар
ВСУ атаковали стратегические российские НПЗ в Рязанской и Самарской областях
11 марта 2025, 01:20
Армия РФ за сутки убила троих жителей Донбасса, шестерых – ранила
10 марта 2025, 09:39
Почти 1200 оккупантов, десятки танков, ББМ и артсистем: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ
10 марта 2025, 09:10
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Бригада "Месть" показала, как за неделю уничтожили более 200 оккупантов
11 марта 2025, 06:30
Во Львовской области мужчину будут судить за порубку дубов на заповедной территории
11 марта 2025, 06:19
На Черниговщине работница колледжа помогала мужчинам с получением отсрочки
11 марта 2025, 05:54
После приостановки помощи Украине: Великобритания хочет создать новую группу разведки без США
11 марта 2025, 05:15
На Житомирщине во время тушения камыша нашли тело человека
11 марта 2025, 04:46
В Украине выйдет драма о лидере крымскотатарского народа
11 марта 2025, 04:30
Под Покровском бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили 9 оккупантов
11 марта 2025, 04:25
За первую неделю весны ВСУ уничтожили более 8 тысяч россиян
11 марта 2025, 04:05
У Трампа объяснили, будут ли США оказывать военную помощь РФ
11 марта 2025, 03:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »