ВСУ поразили командный пункт российской дивизии в Донецкой области
В понедельник, 3 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ в поселке Манжиков кут на временно оккупированной территории Донецкой области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что в результате поражения была нарушена система управления оккупационных войск. Это существенно усложнило координацию действий подразделений воздушно-десантной дивизии врага.
"Эта операция - еще один шаг к уничтожению военного потенциала агрессора и освобождению украинской земли. Вооруженные Силы Украины не остановятся, пока оккупационная армия не потеряет способность вести войну", - заявили в Генштабе.
Напомним, недавно Воздушные силы ВСУ успешно атаковали пункт управления БпЛА 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии РФ в селе Нестерянка Пологовского района Запорожской области.