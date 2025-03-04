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04 марта 2025, 21:55

ВСУ поразили командный пункт российской дивизии в Донецкой области

04 марта 2025, 21:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник, 3 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ в поселке Манжиков кут на временно оккупированной территории Донецкой области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в результате поражения была нарушена система управления оккупационных войск. Это существенно усложнило координацию действий подразделений воздушно-десантной дивизии врага.

"Эта операция - еще один шаг к уничтожению военного потенциала агрессора и освобождению украинской земли. Вооруженные Силы Украины не остановятся, пока оккупационная армия не потеряет способность вести войну", - заявили в Генштабе.

Напомним, недавно Воздушные силы ВСУ успешно атаковали пункт управления БпЛА 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии РФ в селе Нестерянка Пологовского района Запорожской области.

РФ война Донецкая область потери россиян Воздушные силы командование
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