В окупованому росіянами Маріуполі підірвали авто зі співробітником ФСБ
У захопленому Росією Маріуполі підірвали легковий автомобіль зі співробітником ФСБ. Працівник російської спецслужби перебуває у лікарні
Як передає RegioNews, про це в Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада із посиланням на Маріупольський спротив.
Подія трапилась у ніч на п’ятницю, 28 лютого у Приморському районі.
Зазначається, що підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ підірвали члени Маріупольського Спротиву. Постраждалого госпіталізували.
"Після цього російське фсб посилило тиск та проводить комплексні пошукові заходи. Деталі операції партизани обіцяють оприлюднити згодом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники знову обстріляли Краматорськ на Донеччині.
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