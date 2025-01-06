На окупованій Луганщині росіяни облаштували військовий полігон

Бойовик "ЛНР". Ілюстративне фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА), передає RegioNews.

За інформацією ОВА, полігон з'явився поблизу житлового масиву.

"Наближеність до житлового масиву їх не бентежить. Навпаки, в разі влучання по території об'єкта російські пропагандисти намагатимуться зняти провокативний сюжет. Їм байдуже на життя власних бійців, а тим більше – місцевих цивільних", – зазначили в ОВА.

Крім того, окупанти вчергове посилили перевірки на кордоні між так званою "ЛНР" та Російською Федерацією, що обурює місцевих мешканців, оскільки пропускний режим обіцяли скасувати ще восени 2022 року.

Водночас мешканці так званої "республіки" обурені новим посиленням пропускного режиму на кордоні з Росією, оскільки його обіцяли скасувати ще восени 2022 року. Однак окупанти проводять ретельні перевірки документів, оглядають речі, допитують щодо родичів, мети та маршруту поїздки.

Зокрема, такий випадок стався на ділянці кордону на Марківщині.

"Окупована Луганщина залишається для росіян "зоною відчуження", – додали у військовій адміністрації.

Раніше повідомлялось, що на тимчасово захопленій частині Луганської області з нового року почнуть видавати закордонні паспорти РФ старого зразка.