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03 марта 2025, 09:06

Во временно оккупированном Мариуполе россияне провели обучение "резервистов"

03 марта 2025, 09:06
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фото: ЦНС
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Во временно оккупированном Мариуполе россияне провели военные учения "Шторм-2025", к участию в которых привлекли местных мужчин

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Участниками учений стали представители силовых структур так называемой ДНР с привлечением гражданских мужчин, которые числятся в оккупационной администрации города как "резервисты".

"Собрание "резервистов" – это еще один способ кремлевских оккупантов привлекать местное население к войне против своего Отечества. Ведь после таких учений большинство мужчин уже не возвращаются домой, а отправляются на фронт. Таким обманным способом кремль пытается пополнять свою армию и дальше продолжать кровопролитную войну в Украине", – говорится.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой области начались мобилизационные мероприятия.

Оккупанты постоянно давят на мужчин призывного возраста, заставляя их подписывать контракты под угрозой арестов, конфискации имущества или депортации в депрессивные регионы России.

Ранее мы сообщали, что на оккупированной Луганской области россияне обустроили военный полигон. Он появился вблизи жилмассива.

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