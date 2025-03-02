15:00  02 марта
Дети провалились под лед на Николаевщине: в реке обнаружили тело 10-летнего мальчика
08:40  01 марта
Соучредитель Monobank открыл сбор на ядерное оружие
10:49  02 марта
Смертельное ДТП под Киевом: легковушка переехала двух человек
UA | RU
UA | RU
02 марта 2025, 14:11

Оккупанты убили 2 и ранили 7 жителей Донецкой области

02 марта 2025, 14:11
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Вчера, 1 марта, российские оккупационные войска нанесли 3180 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов двое гражданских погибли, пострадали семь мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

Под огнем находились города Белицкое, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Славянск, Торецк, села Зеленый Гай, Иванополье, Малиновка, Новая Полтавка, Новоэкономическое и Новооленовка.

Разрушения подверглись 78 гражданских объектов, из них – 48 жилых домов.

"По Краматорску россияне нанесли два удара, один из них бомбой "ФАБ-250", - убили гражданское лицо, еще двоих ранили. Повреждены по меньшей мере 4 частных дома", - говорится в сообщении.

Также в течение суток:

  • Один человек погиб в Малиновке Покровского района, поврежден многоквартирный дом.
  • Покровск выдержал шесть вражеских обстрелов, в том числе два бомбовых. Двое мирных жителей получили ранения, разрушения получили пять многоквартирных и восемь частных домов.
  • На Иванополье войска РФ сбросили бомбу "ФАБ-250" – ранили человека, повредили четыре частных дома и учебное заведение.
  • В Белицком вражеский дрон травмировал гражданского. Один человек ранен в Новой Полтавке, повреждены три частных дома.
  • По Константиновке враг ударил двумя ФАБами и дроном – повредил один многоэтажный и семь частных домов, 12 гаражей, магазин, ЛЭП.
  • Славянск РФ атаковала с РСЗО "Смерч" с кассетными зарядами – повреждена база отдыха, АЗС, четыре транспортных средства. В Лимане – два поврежденных дома, в Новооленовке – девять.
  • На Зеленый Гай войска РФ сбросили бомбу "УМПБ Д-30 СН", разрушения получили два частных дома, общежитие, магазин, админздание, учебное заведение и дом культуры.

Напомним, в Одессе из-за ракетного удара повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно, есть раненые.

РФ война обстрелы погибшие оккупанты Донецкая область пострадавшие
Россияне атаковали дроном маршрутку в Херсоне: погиб человек, 9 раненых
02 марта 2025, 13:40
Удар "шахедов" по Запорожью: уничтожена крыша многоэтажки, пострадала женщина
02 марта 2025, 08:56
Россияне ударили по детсаду на Днепропетровщине, есть пострадавшие
01 марта 2025, 15:28
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Дети провалились под лед на Николаевщине: в реке обнаружили тело 10-летнего мальчика
02 марта 2025, 15:00
Атака БпЛА на маршрутку в Херсоне: количество пострадавших выросло, люди в тяжелом состоянии
02 марта 2025, 14:45
Россияне атаковали дроном маршрутку в Херсоне: погиб человек, 9 раненых
02 марта 2025, 13:40
В Харьковской области Силы обороны уничтожили транспорт и позиции оккупантов
02 марта 2025, 13:18
В Николаевской области дети провалились под лед: продолжаются поиски
02 марта 2025, 13:00
Британия и Франция будут работать с Украиной, чтобы представить мирный план США, — Стармер
02 марта 2025, 12:35
В пригороде Херсона россияне атаковали дроном женщину: потерпевшая скончалась в больнице
02 марта 2025, 12:05
Саммит в Лондоне и поддержка Украины: Европа защищается в торговой войне с США
02 марта 2025, 11:41
В первый день весны ВСУ ликвидировали более 1000 оккупантов, уничтожили 25 ББМ и 50 артсистем россиян
02 марта 2025, 11:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »