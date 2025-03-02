Оккупанты убили 2 и ранили 7 жителей Донецкой области

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Вчера, 1 марта, российские оккупационные войска нанесли 3180 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов двое гражданских погибли, пострадали семь мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

Под огнем находились города Белицкое, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Славянск, Торецк, села Зеленый Гай, Иванополье, Малиновка, Новая Полтавка, Новоэкономическое и Новооленовка.

Разрушения подверглись 78 гражданских объектов, из них – 48 жилых домов.

"По Краматорску россияне нанесли два удара, один из них бомбой "ФАБ-250", - убили гражданское лицо, еще двоих ранили. Повреждены по меньшей мере 4 частных дома", - говорится в сообщении.

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Один человек погиб в Малиновке Покровского района, поврежден многоквартирный дом.

Покровск выдержал шесть вражеских обстрелов, в том числе два бомбовых. Двое мирных жителей получили ранения, разрушения получили пять многоквартирных и восемь частных домов.

На Иванополье войска РФ сбросили бомбу "ФАБ-250" – ранили человека, повредили четыре частных дома и учебное заведение.

В Белицком вражеский дрон травмировал гражданского. Один человек ранен в Новой Полтавке, повреждены три частных дома.

По Константиновке враг ударил двумя ФАБами и дроном – повредил один многоэтажный и семь частных домов, 12 гаражей, магазин, ЛЭП.

Славянск РФ атаковала с РСЗО "Смерч" с кассетными зарядами – повреждена база отдыха, АЗС, четыре транспортных средства. В Лимане – два поврежденных дома, в Новооленовке – девять.

На Зеленый Гай войска РФ сбросили бомбу "УМПБ Д-30 СН", разрушения получили два частных дома, общежитие, магазин, админздание, учебное заведение и дом культуры.

Напомним, в Одессе из-за ракетного удара повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно, есть раненые.