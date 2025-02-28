Влада закликала евакуюватися жителів ще одного міста на Донеччині

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Ситуація у місті Костянтинівка Донецької області загострюється. Кількість ворожих обстрілів різко зросла, щодня є загиблі й поранені цивільні

Як передає RegioNews, про це у п’ятницю, 28 листопада, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Закликаю всіх дотримуватися всіх обмежень воєнного часу. Але найкраще рішення в цих умовах — евакуація до більш безпечних регіонів України!", — написав він.

Наразі в'їзд до населених пунктів Костянтинівської та Іллінівської громад дозволено тільки представникам Сил оборони України, а іншим особам — за спеціальними перепустками.

Костянтинівка — адміністративний центр Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецькій області. До 2020 року місто було адміністративним центром ліквідованого Костянтинівського району та сьомим за площею та чисельністю населення містом в Донецькій області. До початку повномасштабної війни у місті проживало понад 78 тисяч осіб.

Нагадаємо, росіяни вбили трьох людей та двох поранили у Донецькій області.