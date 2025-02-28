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28 лютого 2025, 07:52

Лікарні в окупації не справляються з епідемією грипу через обслуговування армії РФ, – ЦНС

28 лютого 2025, 07:52
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На тимчасово окупованих територіях України 27 цивільних лікарень фактично обслуговують російських окупантів. Через це медзаклади не справляються з епідемією грипу

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

За даними ресурсу, в більшості лікарень в окупації відсутні ліжко-місця для цивільних, оскільки вони зайняті солдатами РФ. У ЦНС наголосили, що розміщення військових в цивільних лікарнях є свідомим черговим злочином окупантів, які ховають своїх злочинців за спинами місцевих жителів.

"Також звертаємо увагу, що згідно з міжнародним правом саме на окупантів лягає забезпечення життєдіяльності захопленого регіону. Та Кремль вчергове демонструє відсутність бажання опікуватись населенням, яке використовує лише як ресурс", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни на ТОТ не можуть знайти достатньо цивільних кадрів на адміністративні посади серед місцевих жителів, тож масово призначатимуть військовослужбовців.

війна окупанти окупація лікарні російська армія епідемія грип
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