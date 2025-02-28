Обстріли Донеччини: росіяни вбили трьох людей та двох поранили

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Російські загарбники на Донеччині 28 лютого обстріляли три громади, у результаті троє людей загинули та двоє отримали поранення

Про це повідомила прокуратура області, передає RegioNews.

Зранку 28 лютого ЗС РФ атакували з FPV-дрону Лиман. Внаслідок вибуху засобу ураження отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків 61 та 62 років, які рухались на велосипедах.

Також під приціл окупантів потрапив Мирноград, де від артилерійського обстрілу загинула 53-річна місцева жителька.

Ще один ворожий безпілотник влучив по околицях селища Ставки Лиманської територіальної громади. Під час перебування на вулиці зазнав мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення 56-річний цивільний.

Крім того, ворог накрив вогнем зі ствольної артилерії Костянтинівку. З мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом стегна ушпиталено 49-річну жінку.

В населених пунктах пошкоджено житлові будинки, магазин, лінію електромережі.

За процесуального керівництва Слов’янської, Покровської та Костянтинівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 28 лютого, російська армія випустила по Україні 208 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 107 дронів, ще 97 — локаційно втрачені.