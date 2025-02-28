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28 лютого 2025, 13:58

Росіяни обстріляли Краматорськ: є руйнування

28 лютого 2025, 13:58
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фото: Facebook/Олександр Гончаренко
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Російські загарбники обстріляли Краматорськ на Донеччині, інформація щодо постраждалих поки не надходила

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, обстрілів зазнав приватний сектор. Є руйнування.

"Інформація щодо постраждалих поки не надходила", – написав очільник міста.

Наразі встановлюються наслідки цього обстрілу.

Нагадаємо, 27 лютого окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області із РСЗВ "Смерч" та 152-міліметрової артилерії. Внаслідок ворожих атак загинула людина, є постраждалі.

Раніше повідомлялося, що у місті Покровськ Донецької області наразі залишаються майже 7 тисяч цивільних. Евакуація триває.

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