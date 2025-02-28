Власти призвали эвакуироваться жителей еще одного города в Донецкой области

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Ситуация в Константиновке Донецкой области обостряется. Количество вражеских обстрелов резко возросло, ежедневно есть погибшие и раненые гражданские

Как передает RegioNews, об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин .

"Призываю всех соблюдать все ограничения военного времени. Но лучшее решение в этих условиях — эвакуация в более безопасные регионы Украины!", — написал он.

Въезд в населенные пункты Константиновской и Ильиновской общин разрешен только представителям Сил обороны Украины, а другим лицам — по специальным пропускам.

Константиновка - административный центр Константиновской городской общины Краматорского района Донецкой области. До 2020 г. город был административным центром ликвидированного Константиновского района и седьмым по площади и численности населения городом в Донецкой области. До начала полномасштабной войны в городе проживало более 78 тысяч человек.

Напомним, россияне убили трех человек и двоих ранили в Донецкой области.