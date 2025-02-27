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27 лютого 2025, 15:30

Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії та РСЗВ: є жертва та 4 поранених

27 лютого 2025, 15:30
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фото: Вадим Філашкін
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Сьогодні вдень, 27 лютого, окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області із РСЗВ "Смерч" та 152-міліметрової артилерії. Внаслідок ворожих атак загинула людина, є постраждалі

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, є жертва та четверо поранених.

"Загинув 32-річний чоловік, поранення отримали місцеві жителі від 48 до 82 років", — йдеться в повідомленні.

У місті пошкоджені п'ять приватних будинків, чотири багатоповерхівки, адмінбудівля, три підприємства, три лінії електропередач, газогін і автомобіль.

Вадим Філашкін вкотре закликав цивільних евакуюватися з регіону.

Нагадаємо, вчора росіяни скинули на Костянтинівку та околиці міста шість авіабомб "ФАБ-250". Загинули пʼятеро людей: 47-річна жінка та четверо чоловіків 56, 57, 75 років, вік ще одного встановлюється.

війна обстріли Донецька область жертва постраждалі Філашкін Вадим Сергійович Костянтинівка
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