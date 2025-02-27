На Донеччині в зоні примусової евакуації залишаються понад півсотні дітей

фото: ГУ НПУ в Донецькій області

У населених пунктах Донецької області, де проводиться евакуація дітей у примусовий спосіб, ще залишаються 55 дітей

Про це повідомили у пресслужбі Донецької облдержадміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що в 17 громадах, оголошених зоною активних бойових дій, проживають майже 42 тисяч жителів, з яких 215 – це діти.

Наразі на території 10 населених пунктів, де триває примусова евакуація родин із дітьми, залишаються проживати 55 неповнолітніх.

Як відомо, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб була оголошена на Донеччині з 7 квітня 2023 року.

За цей час з 252 населених пунктів, які підпадали під примусову евакуацію, була вивезена 13 661 дитина.

За три роки від початку повномасштабного вторгнення з території Донецької області були загалом евакуйовані 1,2 млн цивільних мешканців. Нині на підконтрольній українській владі території Донеччини проживає близько 300 тисяч людей.

Нагадаємо, Україна в ОБСЄ закликала притягнути Росію до відповідальності за системну депортацію українських дітей.