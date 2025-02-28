В оккупированном россиянами Мариуполе взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ

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В захваченном Россией Мариуполе взорвали легковой автомобиль с сотрудником ФСБ. Работник российской спецслужбы находится в больнице

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на Мариупольское сопротивление.

Событие произошло в ночь на пятницу, 28 февраля в Приморском районе.

Отмечается, что взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ, взорвали члены Мариупольского Сопротивления. Пострадавший госпитализирован.

"После этого российское ФСБ усилило давление и проводит комплексные поисковые мероприятия. Детали сделки партизаны обещают обнародовать впоследствии", - говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики снова обстреляли Краматорск в Донецкой области.