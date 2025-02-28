Бойцы ГУР показали, как под Покровском испепелили российские гаубицы
На Покровском направлении бойцы Управления Беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины подняли в небо тяжелый дрон Nemesis и вылетели на охоту. За один вылет защелки уничтожили 12 вражеских пушек и еще семь повредили
Кадры поражения гаубиц оккупантов обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"Пушеуничтожающее ― воины ГУР тяжелым дроном испепеляют вражеские гаубицы под Покровском", ― говорится в сообщении.
Также под горячий сброс попали блиндажи и укрытия российских оккупантов.
Напомним, во время штурмовых действий украинские десантники зачистили от оккупационных войск РФ село Котлино Покровского района Донецкой области. Его занятие позволило бы россиянам выйти на трассу Покровск-Днепр.
Ранее ГУР показало боевую работу FPV-подразделения "Крылья" под Покровском.