Вихід на трасу до Дніпра: Сили оборони взяли під контроль село під Покровськом

фото: 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Під час штурмових дій українські десантники зачистили від окупаційних військ РФ село Котлине Покровського району Донецької області

Про це заявив офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Telegram, передає RegioNews.

Зазначається, що зайняття Котлиного дозволило б росіянам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на захоплення цього села армія РФ кинула значні сили.

"Десантники спільно з суміжними підрозділами Сил оборони не дозволили загарбникам закріпитися у Котлиному та вибили окупантів за межі села", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони знищили замаскований російський БМ-21 "Град" на Покровському напрямку.