Вихід на трасу до Дніпра: Сили оборони взяли під контроль село під Покровськом
Під час штурмових дій українські десантники зачистили від окупаційних військ РФ село Котлине Покровського району Донецької області
Про це заявив офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Telegram, передає RegioNews.
Зазначається, що зайняття Котлиного дозволило б росіянам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на захоплення цього села армія РФ кинула значні сили.
"Десантники спільно з суміжними підрозділами Сил оборони не дозволили загарбникам закріпитися у Котлиному та вибили окупантів за межі села", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони знищили замаскований російський БМ-21 "Град" на Покровському напрямку.
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