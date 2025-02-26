ГУР показало бойову роботу FPV-підрозділу "Крила" під Покровськом

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Воїни підрозділу “Крила”, що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, знищують піхоту та техніку російських окупаційних військ на Донеччині

Епізоди бойової роботи на Покровському напрямку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Бійці зафільмували знищення російських танка Т-72, БМП, гармати Д-30, складу БК, військового транспорту, обладнання для зв’язку, а також особового складу армії РФ.

"Серед ліквідованих — ворожий екіпаж БпЛА. Показовий випадок — пригоди московитів на цвинтарі, де вони намагались сховатися серед могил, але були знищені майстрами FPV підрозділу "Крила", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-350 "Витязь" вартістю 135 млн доларів.