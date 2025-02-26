21:10  25 лютого
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
07:28  26 лютого
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у будинок під Києвом
20:17  25 лютого
У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2025, 10:05

ГУР показало бойову роботу FPV-підрозділу "Крила" під Покровськом

26 лютого 2025, 10:05
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Воїни підрозділу “Крила”, що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, знищують піхоту та техніку російських окупаційних військ на Донеччині

Епізоди бойової роботи на Покровському напрямку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Бійці зафільмували знищення російських танка Т-72, БМП, гармати Д-30, складу БК, військового транспорту, обладнання для зв’язку, а також особового складу армії РФ.

"Серед ліквідованих — ворожий екіпаж БпЛА. Показовий випадок — пригоди московитів на цвинтарі, де вони намагались сховатися серед могил, але були знищені майстрами FPV підрозділу "Крила", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-350 "Витязь" вартістю 135 млн доларів.

РФ війна військова техніка окупанти Донецька область Покровськ танк втрати росіян ГУР БМП
На Сумщині прикордонники знищили російський комплекс спостереження "Муром-М"
25 лютого 2025, 18:55
"Точно не закінчиться у 2025": нардеп Костенко про завершення війни в Україні
25 лютого 2025, 16:31
На Сумському напрямку українські військові знищили понтонну переправу ворога та гармату
25 лютого 2025, 11:25
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
У Києві пів сотні житлових будинків залишились без тепла
26 лютого 2025, 10:36
У центрі Харкова через масовану атаку "шахедів" пошкоджені будинки, ресторан, театр і кафе
26 лютого 2025, 10:35
У Києві шахраї "видали заміж" померлу жінку
26 лютого 2025, 10:34
Справжній мир не може бути встановлений ціною відмови від правди
26 лютого 2025, 10:14
У базі даних "Воєнний злочинець" вже є понад 700 тисяч досьє
26 лютого 2025, 09:59
У 2024 році українці усиновили найбільше дітей за останні п'ять років
26 лютого 2025, 09:52
Росіяни вночі атакували енергооб'єкт: подробиці від ДТЕК
26 лютого 2025, 09:43
Сили ППО збили 110 російських безпілотників, 66 – локаційно втрачені
26 лютого 2025, 09:30
На Херсонщині росіяни вбили одну людину, ще 8 – дістали поранення
26 лютого 2025, 09:19
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »