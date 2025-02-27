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27 февраля 2025, 04:30

Бойцы ССО уничтожили взвод россиян во время зачистки промзоны в Донецкой области

27 февраля 2025, 04:30
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Операторы 3-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили около взвода российских военных во время налета на промышленный комплекс на Донецком направлении

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

Лишь одному вражескому военному удалось сохранить жизнь. Украинские воины заставили его сдаться в плен. Оккупант рассказал ценную информацию о местах накопления противника и его складах боеприпасов. Эти арсеналы защитники уже уничтожили.

Отмечается, что когда вражеская пехота заняла промышленный комплекс, подгруппы 3-го полка ССО начали спецоперацию на объекте и по периметру промзоны.

"Первыми отработали операторы дронов. За сбросами и ударами fpv, операторы залетели на промку на бронированных Humvee и зачистили все здания", – говорится в сообщении.

Напомним, во время штурмовых действий украинские десантники зачистили от оккупационных войск РФ село Котлино Покровского района Донецкой области. Его занятие позволило бы россиянам выйти на трассу Покровск-Днепр.

Ранее сообщалось, что на одном из направлений фронта воины ССО уничтожили российскую технику и ликвидировали 14 оккупантов.

РФ война оккупанты Донецкая область потери россиян ССО ВСУ
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