Воїни ССО знищили російську техніку та ліквідували 14 окупантів
На одному з оперативних напрямків підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ ефектно знищивши військову техніку, засоби зв’язку та 14 російських окупантів
Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.
"FPV-розрахунок підрозділу ССО за кілька вильотів знищив ворожу САУ Нона-С, гаубицю Д-20, дві вогневі позиції міномета разом з боєкомплектом, два ретранслятори зв'язку окупантів, та чотири транспортні засоби, якими пересувалися російські військові", — йдеться в повідомленні.
Також оператори ССО виявили три човни окупантів, які згодом знищили за допомогою дронів.
Раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем знищили рідкісну російську вогнеметну систему ТОС-А1 "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.
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