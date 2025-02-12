Воїни ССО знищили російську техніку та ліквідували 14 окупантів

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На одному з оперативних напрямків підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ ефектно знищивши військову техніку, засоби зв’язку та 14 російських окупантів

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

"FPV-розрахунок підрозділу ССО за кілька вильотів знищив ворожу САУ Нона-С, гаубицю Д-20, дві вогневі позиції міномета разом з боєкомплектом, два ретранслятори зв'язку окупантів, та чотири транспортні засоби, якими пересувалися російські військові", — йдеться в повідомленні.

Також оператори ССО виявили три човни окупантів, які згодом знищили за допомогою дронів.

Раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем знищили рідкісну російську вогнеметну систему ТОС-А1 "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.