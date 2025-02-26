Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці: 5 людей загинули, 8 поранені
У середу, 26 лютого, російська армія атакувала КАБами Костянтинівку Донецької області. В результаті авіаударів п'ятеро осіб загинули, ще восьмеро — отримали поранення
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
"Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією — 3 штуки", — йдеться в повідомленні.
Начальник Донецької ОВА вкотре закликав цивільне населення евакуюватися.
Нагадаємо, через атаку на Краматорськ 25 лютого щонайменше одна людина загинула і ще 16 отримали поранення.
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