Армія РФ вдарила по Глухову КАБом: поранено чоловіка

фото: Глухів.City

Про це в коментарі "Суспільному" повідомила голова Глухівської громади Надія Вайло, передає RegioNews.

За її словами, ймовірно, росіяни здійснили удар по місту керованою авіабомбою.

Про вибухи у Глухові 26 лютого місцеві жителі повідомляли близько 10:00.

Внаслідок ранкового обстрілу Глухова поранено чоловіка. Це Глухів.City підтвердила директорка міської лікарні Валентина Барахович. Постраждалий нині в операційній. Чоловіку надають всю необхідну допомогу.

Окрім того, в місті пошкоджені адміністративні будівлі та оселі глухівчан. Ворог гатив по промзоні.

Нагадаємо, у Національній пооліції розповіли, що російські окупанти почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по Сумах.

Раніше ми повідомляли, що армія РФ протягом вівторка, 25 лютого, 79 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні території й населені пункти Сумської області – загалом пролунали 148 вибухів.