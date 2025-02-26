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26 лютого 2025, 12:07

Армія РФ вдарила по Глухову КАБом: поранено чоловіка

26 лютого 2025, 12:07
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фото: Глухів.City
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Зранку 26 лютого російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по місту Глухів Сумської області

Про це в коментарі "Суспільному" повідомила голова Глухівської громади Надія Вайло, передає RegioNews.

За її словами, ймовірно, росіяни здійснили удар по місту керованою авіабомбою.

Про вибухи у Глухові 26 лютого місцеві жителі повідомляли близько 10:00.

Внаслідок ранкового обстрілу Глухова поранено чоловіка. Це Глухів.City підтвердила директорка міської лікарні Валентина Барахович. Постраждалий нині в операційній. Чоловіку надають всю необхідну допомогу.

Окрім того, в місті пошкоджені адміністративні будівлі та оселі глухівчан. Ворог гатив по промзоні.

Нагадаємо, у Національній пооліції розповіли, що російські окупанти почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по Сумах.

Раніше ми повідомляли, що армія РФ протягом вівторка, 25 лютого, 79 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні території й населені пункти Сумської області – загалом пролунали 148 вибухів.

Сумська область Глухів КАБ атака РФ окупанти
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