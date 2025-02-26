Під час нічної атаки на Київщину загинула відома журналістка та її чоловік
Вночі 26 лютого внаслідок атаки російських безпілотників на Київську область загинула журналістка Укрінформу Тетяна Кулик та її чоловік - відомий хірург Павло Іванчов
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.
Російський дрон влучив у їх будинок в Бучанському районі, внаслідок чого сталася пожежа.
"Колектив Укрінформу висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства", — йдеться у повідомленні.
Тетяна Кулик була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.
Нагадаємо, зросла кількість жертв внаслідок нічної атаки РФ на Київську область.