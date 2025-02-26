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26 лютого 2025, 13:29

Під час нічної атаки на Київщину загинула відома журналістка та її чоловік

26 лютого 2025, 13:29
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фото: freepik.com
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Вночі 26 лютого внаслідок атаки російських безпілотників на Київську область загинула журналістка Укрінформу Тетяна Кулик та її чоловік - відомий хірург Павло Іванчов

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Російський дрон влучив у їх будинок в Бучанському районі, внаслідок чого сталася пожежа.

"Колектив Укрінформу висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства", — йдеться у повідомленні.

Тетяна Кулик була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.

Нагадаємо, зросла кількість жертв внаслідок нічної атаки РФ на Київську область.

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