Россияне ударили КАБами по Константиновке: 5 человек погибли, 8 ранены

фото: Вадим Филашкин

В среду, 26 февраля, российская армия атаковала КАБами Константиновку Донецкой области. В результате авиаударов пять человек погибли, еще восемь получили ранения

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"По меньшей мере, 5 человек погибли и 8 ранены в результате ударов по Константиновке. Россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации — 3 штуки", — говорится в сообщении.

Начальник Донецкой ОВА в очередной раз призвал гражданское население эвакуироваться.

Напомним, из-за атаки на Краматорск 25 февраля по меньшей мере один человек погиб и еще 16 получили ранения.