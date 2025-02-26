Россияне ударили КАБами по Константиновке: 5 человек погибли, 8 ранены
В среду, 26 февраля, российская армия атаковала КАБами Константиновку Донецкой области. В результате авиаударов пять человек погибли, еще восемь получили ранения
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"По меньшей мере, 5 человек погибли и 8 ранены в результате ударов по Константиновке. Россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации — 3 штуки", — говорится в сообщении.
Начальник Донецкой ОВА в очередной раз призвал гражданское население эвакуироваться.
Напомним, из-за атаки на Краматорск 25 февраля по меньшей мере один человек погиб и еще 16 получили ранения.
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