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25 лютого 2025, 20:15

У Краматорську відомо про 16 поранених: під завалами досі шукають людей

25 лютого 2025, 20:15
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скріншот із відео
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Через атаку на Краматорськ щонайменше одна людина загинула і ще 16 отримали поранення

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Серед поранених — чотири дитини 2007, 2016, 2017 і 2022 років народження", — повідомив Вадим Філашкін.

Він додав, що, ймовірно, під завалами будівлі досі залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція у Краматорську триває.

Нагадаємо, у вівторок, 25 лютого, окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині. Повідомлялося про жертву та 14 постраждалих, серед яких — четверо дітей.

РФ війна окупанти рятувальники Краматорськ жертва атака постраждалі Філашкін Вадим Сергійович
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