У Краматорську відомо про 16 поранених: під завалами досі шукають людей
Через атаку на Краматорськ щонайменше одна людина загинула і ще 16 отримали поранення
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
"Серед поранених — чотири дитини 2007, 2016, 2017 і 2022 років народження", — повідомив Вадим Філашкін.
Він додав, що, ймовірно, під завалами будівлі досі залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція у Краматорську триває.
Нагадаємо, у вівторок, 25 лютого, окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині. Повідомлялося про жертву та 14 постраждалих, серед яких — четверо дітей.
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